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Trabzon yardıma koştu

Trabzon'da vatandaşlar deprem için yapılan yardım kampanyasına yoğun ilgi gösteriyor.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Trabzon yardıma koştu

Valilik koordinasyonunda Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde oluşturulan "Deprem Yardımları Toplama ve Koordinasyon Merkezi"ne vatandaşlar yardım ulaştırdı. Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Ali Tekataş, vatandaşların akın akın yardım getirdiğini söyledi. Deprem bölgesinde özellikle ısınma problemi olduğunu belirten Tekataş, vatandaşlardan tüplü ısıtıcı, kişisel temizlik ve hijyen malzemesi yardımında bulunmalarını istedi. İl Sağlık Müdürü Hakan Usta da deprem bölgesine sedye, tekerlekli sandalye ve ilaç yardımı gönderdiklerini söyledi. Ayrıca çadır, yüzlerce kilo köfte, mangal ve 20 bin ekmeğin afet bölgesine gönderildiği, burada belediye personeli tarafından pişirilerek depremzedelere ikram edileceği belirtildi.

Ordu'da vatandaş teyakkuz halinde
Ordu'da da depremzedeler için yürütülen yardım kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi hizmet binası girişinde oluşturulan yardım noktasında, vatandaşların getirdiği eşyalar teslim alındı. Bazı çocukların da aileleriyle birlikte yardım kolisi getirdiği görüldü. Toplanan eşyaların yüklendiği 6 TIR deprem bölgesine hareket etti.


Giresun'da yoğun ilgi
Giresunlular yardım kampanyasına yoğun ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 3 TIR'ın yardımları depremzedelere ulaştırmak üzere hareket ettiğini, gün içinde 3 TIR'ın daha gideceğini ifade etti. 10 kişilik arama kurtarma ekibi ile iş makineleri de bölgeye sevk edildi.


Artvin'de 3 merkez
Artvin'de vatandaşlar yardımlarını üç noktadaki merkezlere ulaştırdı. Malzemeler, 112 Acil Çağrı Merkezinde kontrollerden geçirilip ayrıştırılarak TIR'lara yüklendi. Su, yatak ve battaniye yüklü 2 TIR deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.


RİZE'DEN BÜYÜK DESTEK
Rize'de vatandaşların, valilik koordinasyonunda il merkezinde oluşturulan 4 noktaya ulaştırdığı yardımlar, gönüllüler tarafından paketlendi. Malzemeler, ihtiyaç duyulan illere doğru yola çıkmak üzere kamyon ve TIR'lara yüklendi. Su yüklü 5 TIR, 15 kamyon yardım malzemesi, ekmek yüklü 2 TIR ve odun yüklü 12 TIR gönderildi. Vali Kemal Çeber, bir süre eşyaların sınıflandırılmasına yardım etti. Çeber, vatandaşlara, ilk etapta gıda, battaniye, ısıtıcı ve çadır desteği sağlamaları çağrısında bulundu. Depremin ilk anından itibaren destek verenlere teşekkür eden Çeber, kurye firmalarının birçoğunun da yardımları ücretsiz deprem bölgesine taşıdığını vurguladı. Çok sayıda battaniye getiren Mustafa Genç de destek vermek için seferber olduklarını söyledi.

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