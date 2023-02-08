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Acımız büyük Taner ve Ahmet'i kaybettik

Altınordu'dan yetişen ve BAL temsilcisi Kahramanmaraş İstiklalspor'da oynayan Taner Kahriman ve 1. Lig'de Y.Malatya'da forma giyen kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan, vefat etti. 25 yaşındaki Taner, enkazdan yaralı çıkarılırken, kaldırıldığı hastanede vefat etti. Eşi enkazdan sağ çıkan 28 yaşındaki Ahmet için acı haberi ise teknik direktör Yılmaz Vural verdi. Vural, "Ahmet'imizin cansız bedenine ulaşıldı" dedi. TFF ve kulüpler başsağlığı mesajları yayımladı.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Acımız büyük Taner ve Ahmet'i kaybettik

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından acı haberler geldi. Kahramanmaraş İstiklalspor'un oyuncusu ve Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan yaşanan depremlerde hayatını kaybetti.

Altınordu'dan yetişen ve BAL temsilcisi Kahramanmaraş İstiklalspor'da oynayan Taner Kahriman ve 1. Lig'de Y.Malatya'da forma giyen kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan, vefat etti. 25 yaşındaki Taner, enkazdan yaralı çıkarılırken, kaldırıldığı hastanede vefat etti. Eşi enkazdan sağ çıkan 28 yaşındaki Ahmet için acı haberi ise teknik direktör Yılmaz Vural verdi. Vural, "Ahmet'imizin cansız bedenine ulaşıldı" dedi. TFF ve kulüpler başsağlığı mesajları yayımladı.

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