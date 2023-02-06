Antalyaspor'dan afet bölgesine 10 tır yardımı!

Antalyaspor'dan depremzedelere 10 tır eşya yardımı geldi. AFAD ile yapılan yardım kampanyası kapsamında Antalyaspor Store depolarında bulunan tüm mont, atkı, bere, eldiven, sweatshirt, yağmurluk ve battaniye gibi ürünlerin 10 tır olarak depremzedelere ulaştıracağını duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Kulübümüz, deprem felaketinden etkilenen yurttaşlarımızın yaralarını sarmak üzere çalışmalara başlamıştır.



AFAD'ın yardım kampanyasına destek olmak üzere Antalyaspor Store depolarımızda bulunan tüm mont, atkı, bere, eldiven, sweatshirt, yağmurluk ve battaniye gibi ürünler depremzedelere ulaştırılacaktır.



Yönetimimizin yanı sıra Antalyaspor sevdalıları ve 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği'nin işbirliği ile toplanan 10 TIR yardım, afet bölgesine ulaştırılmak üzere hazırlanmaktadır. Deprem bölgelerine bireysel olarak yardım ulaştırmak isteyen taraftarlarımız: Muratpaşa Meltem Mahallesi, 3802 Sokak, No:4 adresinde yer alan Hasan Subaşı Tesislerimize yardımlarını iletebilirler."