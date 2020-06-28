Bülent Uygun: Cüneyt Çakır kırmızı kartını bana hediye etti!
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 2-2'lik eşitlikle sonuçlanan Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Süper Lig kariyerinde 200. maçına çıkan deneyimli teknik adam, maç öncesi hakem Cüneyt Çakır'ın kendisine kırmızı kart hediye ettiğini belirtip, "Bugün 200. maçım olması dolayısıyla Cüneyt hocam kırmızı kartını bana hediye etti. Bu bende anı olarak kalacak" dedi.
Süper Lig'in 29. haftasında Yukatel Denizlispor deplasmanda Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Bülent Uygun, şu ifadeleri kullandı:
"CÜNEYT HOCAM KIRMIZI KARTINI BANA HEDİYE ETTİ"
"Bugün 200. maçım olması dolayısıyla Cüneyt hocam kırmızı kartını bana hediye etti. Bu bende anı olarak kalacak. Zor bir dönemden geçtik. Eksiklerimiz vardı. Rakibin özellikle rakibin zaafları yönünde uyguladığımız taktikle istediklerimizi yaptık. Yediğimiz golle biraz geri kaçmaya başladık. Sahadan beraberlikle ayrıldık. Düşme potasının yaşandığı bu dönemde her puanın değeri var. Önümüzde Gaziantep maçı var. İnşallah kazanıp, seyircimizi mutlu edip rahatlamak istiyoruz."
- 28.06.2020
- Güncelleme: 28.06.2020 21:48
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