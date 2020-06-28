Bülent Uygun: Cüneyt Çakır kırmızı kartını bana hediye etti! - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Denizlispor "Cüneyt Çakır kırmızı kartını bana hediye etti!"

: Cüneyt Çakır kırmızı kartını bana hediye etti!

Bülent Uygun: Cüneyt Çakır kırmızı kartını bana hediye etti!

Denizlispor , 2-2'lik eşitlikle sonuçlanan maçının ardından açıklamalarda bulundu. kariyerinde 200. maçına çıkan deneyimli teknik adam, maç öncesi hakem Cüneyt Çakır'ın kendisine kırmızı kart hediye ettiğini belirtip, "Bugün 200. maçım olması dolayısıyla Cüneyt hocam kırmızı kartını bana hediye etti. Bu bende anı olarak kalacak" dedi.

'in 29. haftasında Yukatel Denizlispor deplasmanda ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör , şu ifadeleri kullandı:

"CÜNEYT HOCAM KIRMIZI KARTINI BANA HEDİYE ETTİ"

"Bugün 200. maçım olması dolayısıyla Cüneyt hocam kırmızı kartını bana hediye etti. Bu bende anı olarak kalacak. Zor bir dönemden geçtik. Eksiklerimiz vardı. Rakibin özellikle rakibin zaafları yönünde uyguladığımız taktikle istediklerimizi yaptık. Yediğimiz golle biraz geri kaçmaya başladık. Sahadan beraberlikle ayrıldık. Düşme potasının yaşandığı bu dönemde her puanın değeri var. Önümüzde maçı var. İnşallah kazanıp, seyircimizi mutlu edip rahatlamak istiyoruz."

  1. 28.06.2020
  2. Güncelleme: 28.06.2020 21:48
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