Denizlispor'da Rodallega boş durmuyor
Denizlispor'un golcü futbolcusu Hugo Rodallega corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada boş durmuyor. Kolombiyalı yıldız çalışmalarına evinin bahçesinde devam ediyor.
Antrenmanlarını aksatmayan Kolombiyalı futbolcu evinin bahçesinde yaptığı idmanlarla formonu korumaya çalışırken, yaptığı egzersizleri de takipçileriyle paylaştı.
Liglerin başlamasıyla sahalara güçlü bir şekilde dönmek istediğini ifade eden deneyimli golcü, bu sezon yeşil-siyahlılarda 23 Süper Lig maçına çıkıp 6 kez fileleri sarstı.
Öte yandan Ege ekibinde tüm futbolcuların verilen program doğrultusunde evlerinde çalıştığı açıklandı. Denizlispor 27 Nisan Pazartesi günü tesislerinde idmanlara başlayacak.
- 13.04.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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