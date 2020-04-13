Denizlispor'da Rodallega boş durmuyor - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
13 Nisan 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Denizlispor Denizlispor'da Rodallega boş durmuyor

'da Rodallega boş durmuyor

Denizlispor'da Rodallega boş durmuyor

'un golcü futbolcusu Hugo Rodallega corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada boş durmuyor. Kolombiyalı yıldız çalışmalarına evinin bahçesinde devam ediyor.

Antrenmanlarını aksatmayan Kolombiyalı futbolcu evinin bahçesinde yaptığı idmanlarla formonu korumaya çalışırken, yaptığı egzersizleri de takipçileriyle paylaştı.

Liglerin başlamasıyla sahalara güçlü bir şekilde dönmek istediğini ifade eden deneyimli golcü, bu sezon yeşil-siyahlılarda 23 maçına çıkıp 6 kez fileleri sarstı.

Öte yandan Ege ekibinde tüm futbolcuların verilen program doğrultusunde evlerinde çalıştığı açıklandı. 27 Nisan Pazartesi günü tesislerinde idmanlara başlayacak.

  1. 13.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizlispor'da Rodallega boş durmuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA