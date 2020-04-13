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13 Nisan 2020, Pazartesi
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’dan başarı sözü

Olcay Şahan’dan başarı sözü

Denizlispor'un tecrübeli kanat oyuncusu , "Kendimizi en iyi şekilde hazırlıyoruz. Koronavirüs salgınının ardından hem takımım hem de ben kaldığımız yerden devam edeceğiz" diye konuştu.

Denizlispor'un tecrübeli kanat oyuncusu , liglerin başlamasıyla yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Ege ekibinde bu sezon 21 lig maçına çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 1 asistle oynadı. Teknik direktör 'un da güvendiği futbolcuların başında gelen Olcay'ın, "Kendimizi en iyi şekilde hazırlıyoruz. Koronavirüs salgınının ardından hem takımım hem de ben kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepimiz çok daha iyi bir performans sergileyeceğiz" dediği öğrenildi.
  1. 13.4.2020
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