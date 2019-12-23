Yukatel Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor | CANLI
Süper Lig'in 16. haftasında Yukatel Denizlispor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Yukatel Denizlispor çıkışını sürdürmek istiyor. Aytemiz Alanyaspor ise galip gelerek 2 haftalık hasretini dindirmek istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına fotomac.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz...
Denizlispor ligde çıktığı son 4 maçta 10 puan alarak yükselişini sürdürdü. Evsahibi ekip, taraftarının da desteğiyle ligde yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.
Konuk ekip Alanyaspor ise son 5 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sadece 4 puan alabildi. Konuk ekip, Denizlispor deplasmanından galip gelerek kötü gidişatına son vermek istiyor.
YUKATEL DENİZLİSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR İLK 11'LER
Denizlispor 11'i: Stachowiak; Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Sapunaru, Tiago Lopes; Sackey, Murawski; Sacko, Estupinan, Barrow; Rodallega.
Alanyaspor 11'i: Marafona; Baiano, Welinton, Caulker, N'Sakala; Ceyhun Gülselam, Salih Uçan; Efecan Karaca, Bakasetas, Djalma; Junior Fernandes.
Evsahibi ekipte sakatlığı süren Bergdich ve cezası süren Mustafa forma giyemiyor.
Konuk takımda ise sakatlıkları bulunan Lokman Gör, Juanfran ve Tayfur Bingöl forma giyemedi. Cezalı Siopis de forma giyemeyen isimler arasında.
- 23.12.2019
- Güncelleme: 23.12.2019 20:08
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Toplam 1
Yorum
md Yerli hakemler derbi maçlarında çoğunlukla bjk nin alehine karar vermekteler.Çözüm derbilerde YABANCI hakem talep etmemiz
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Halkbank avantajlı: 3-0
Toplam 1
Yorum
Taylan arhavi ilk sette hiç direnç gösteremedi . 2. maçta durum çokta farklı olmayacak gibi
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Galatasaray'da ilginç Selçuk İnan detayı
Toplam 1
Yorum
Kamil Selçuk gibi vasat oyuncuyu hala neden takımda tutup oynatıyor analyamadık
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