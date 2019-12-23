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23 Aralık 2019, Pazartesi
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Yukatel - Aytemiz Alanyaspor | CANLI

Yukatel Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor | CANLI

Süper Lig'in 16. haftasında Yukatel sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Yukatel Denizlispor çıkışını sürdürmek istiyor. Aytemiz Alanyaspor ise galip gelerek 2 haftalık hasretini dindirmek istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına fotomac.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz...

ligde çıktığı son 4 maçta 10 puan alarak yükselişini sürdürdü. Evsahibi ekip, taraftarının da desteğiyle ligde yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Konuk ekip Alanyaspor ise son 5 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sadece 4 puan alabildi. Konuk ekip, Denizlispor deplasmanından galip gelerek kötü gidişatına son vermek istiyor.


YUKATEL DENİZLİSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR İLK 11'LER

Denizlispor 11'i: Stachowiak; Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Sapunaru, Tiago Lopes; Sackey, Murawski; Sacko, Estupinan, Barrow; Rodallega.

Alanyaspor 11'i: Marafona; Baiano, Welinton, Caulker, N'Sakala; Ceyhun Gülselam, Salih Uçan; Efecan Karaca, Bakasetas, Djalma; Junior Fernandes.

Evsahibi ekipte sakatlığı süren Bergdich ve cezası süren Mustafa forma giyemiyor.

Konuk takımda ise sakatlıkları bulunan Lokman Gör, Juanfran ve Tayfur Bingöl forma giyemedi. Cezalı Siopis de forma giyemeyen isimler arasında.

  1. 23.12.2019
  2. Güncelleme: 23.12.2019 20:08
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