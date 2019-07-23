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23 Temmuz 2019, Salı
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Horoz'a İsveçli dinamo

Horoz'a İsveçli dinamo

, Kalmar’ın 22 yaşındaki ön liberosu ’le el sıkıştı.Yönetimin, Denizli'ye davet ettiği genç oyuncunun transferinin bu hafta içinde noktalanmasına kesiz gözüyle bakılıyor.

İddialı bir kadro kuran 'da gözler orta saha transferine çevrildi. Rotayı İsveç'e kıran yeşil-siyahlı ekibin, Kalmar forması giyen 22 yaşındaki ön libero ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Yönetimin, Denizli'ye davet ettiği genç oyuncunun transferinin bu hafta içinde noktalanmasına kesiz gözüyle bakılıyor. Kalmar'da yetişen İsveçli orta saha, 67 karşılaşmada görev yaparken, 3 gol, 6 asistlik katkı sağladı. İsveç U21 milli takımında 1, U19'da ise 2 maça çıkan Halberg, milli formayla 2 kez gol sevinci yaşadı.
  1. 23.7.2019
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