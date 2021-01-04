Atmaca kaçamadı

VAR'DAN DÖNDÜ
62'de hakem Rizespor lehine penaltı kararı verdi fakat VAR'dan iptal etti. 64'te topa kaleci Gökhan'dan önce müdahale eden Soner, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1. 85'te Murat'ın şutunu Talbi çizgiden çıkardı. 1-1'lik eşitlikle Rizespor 20, G.Birliği ise 16 puana yükseldi.
Rizespor teknik direktörü Tomas, hakem Suat Arslanboğa'nın sonucu etkilediğini söyledi. Hırvat çalıştırıcı, "Özellikle penaltı pozisyonda hakem VAR'dan kararını değiştirerek el verdi. Ben el göremedim. Böylece sonuca etki etti" dedi.