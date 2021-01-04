Haberler Çaykur Rizespor Atmaca kaçamadı

Atmaca kaçamadı

, G.Birliği karşısında 8’de Skoda’yla öne geçti. Karadeniz ekibi, 64’te Soner’e engel olamayınca mücadelede puanlar paylaşıldı

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 23:56 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Atmaca kaçamadı
Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Karadeniz ekibi, 8. dakikada öne geçti. Skoda önünde kalan meşin yuvarlağı şık bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0. 37'de Skoda'nın kafa vuruşu üst direği sıyırarak auta çıktı. İlk yarı 1-0 sona erdi.

VAR'DAN DÖNDÜ
62'de hakem Rizespor lehine penaltı kararı verdi fakat VAR'dan iptal etti. 64'te topa kaleci Gökhan'dan önce müdahale eden Soner, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1. 85'te Murat'ın şutunu Talbi çizgiden çıkardı. 1-1'lik eşitlikle Rizespor 20, G.Birliği ise 16 puana yükseldi.

Rizespor teknik direktörü Tomas, hakem Suat Arslanboğa'nın sonucu etkilediğini söyledi. Hırvat çalıştırıcı, "Özellikle penaltı pozisyonda hakem VAR'dan kararını değiştirerek el verdi. Ben el göremedim. Böylece sonuca etki etti" dedi.

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