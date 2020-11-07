Haberler Çaykur Rizespor Son dakika: Çaykur Rizespor'da corona virüsü şoku! 3 futbolcunun testi pozitif çıktı

Son dakika: 'da corona virüsü şoku! 3 futbolcunun testi pozitif çıktı

Son dakika haberi: ekiplerinden 'da 3 futbolcunun yeni tip corona virüs (koronavirüs) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 22:24 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 22:38
Son dakika: Çaykur Rizespor'da corona virüsü şoku! 3 futbolcunun testi pozitif çıktı

ekiplerinden 'da 3 futbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, "Çaykur Rizespor Kulübü olarak sporcularımıza ve teknik ekibimize bugün yapılan Kovid-19 PCR testleri neticesine göre, toplam 3 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir. Üç sporcumuz da izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

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