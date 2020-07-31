Transfer şov var
Rizespor, geçen sezon yaşadığı düşme korkusunu yaşamamak için transferde ince eleyip sık dokuyacak. Basın Sözcüsü Hasan Yavuz, "Yeni sezonda stres yaşamak ve taraftarlarımıza da yaşatmak istemiyoruz. Camiamızı daha iyi temsil etmek istiyoruz. Çok daha iyi transferler yapacağız. Takıma kazandırdığımız oyuncularla dikkat çekeceğiz" dedi.
- 31.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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