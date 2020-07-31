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31 Temmuz 2020, Cuma
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şov var

Transfer şov var

Rizespor, geçen sezon yaşadığı düşme korkusunu yaşamamak için transferde ince eleyip sık dokuyacak. , " stres yaşamak ve taraftarlarımıza da yaşatmak istemiyoruz. Camiamızı daha iyi temsil etmek istiyoruz. Çok daha iyi transferler yapacağız. Takıma kazandırdığımız oyuncularla dikkat çekeceğiz" dedi.

Rizespor, geçen sezon yaşadığı düşme korkusunu yaşamamak için transferde ince eleyip sık dokuyacak. Ajansspor'a konuşan Bakır, transferde yöntem değiştireceklerini vurgulayıp, " stres yaşamak ve taraftarlarımıza da yaşatmak istemiyoruz. Camiamızı daha iyi temsil etmek istiyoruz. Çok daha iyi transferler yapacağız. Takıma kazandırdığımız oyuncularla dikkat çekeceğiz. Bazen futbolda hesaplar tutmuyor. Teori ve pratik arasında farklar var. Geçen sezonki hamleleri buna örnek gösterilebilir. Gelecek sezon transferde yöntem değişikliği yapacağız" dedi. Bakır, 'ı teknik direktörlük için tercih etmelerinin nedenini de şu sözlerle açıkladı: "Tomas ile döneminde iyi ilişkiler kurmuştuk. 'yi ve takımı bilen bir isim. Oynayan oyuncuların bir bölümünü tanıyor. Vizyonu güçlü bir isim olarak düşünüyoruz. Başarılı olacağına inanıyoruz. O dönem transferlerin koordinasyonunu yapmıştı. Bu bizim için büyük bir avantaj.
  1. 31.7.2020
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