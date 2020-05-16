Oynamayalım teklifi - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç
16 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Çaykur Rizespor Oynamayalım teklifi

Oynamayalım teklifi

Oynamayalım teklifi

Başkanı , “Virüsü önleme düşüncesi varsa, oynanması mümkün değil. Ya ileri bir tarih, ya da ligi sonlandırmak lazım” dedi.

Rizespor Başkanı Hasan , 12 Haziran'da başlatılması düşünülen 'in oynanabilirliğini değerlendirdi. İlk maçlarının daha önce corona virüsü vakaları görülen G.Saray ile olduğunu vurgulayan Başkan Kartal, "Ne olur G.Saray'da nedir bilemiyoruz. Bir maçtan sonra tekrar test yaptırmak lazım o testin sonucu da 14 gün sonra belli oluyor onun nasıl önlemini alacağız her tarafı sıkıntılı bir lig olacak. Böyle devam etmesin, neden böyle istediler bilemiyorum. Ama , 'bu virüs herkese bulaşacak nasıl olsa bulaşsın gitsin' diyorsa bu mantıkla futbol oynatılabilir. Ama 'bunu önleyelim' düşüncesi varsa, oynanması mümkün değil. Ya bu ligi ileri bir tarihi kaydırmak lazım ya da bir şekilde bunu sonlandırmak lazım" ifadelerini kullandı.
  1. 16.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Oynamayalım teklifi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA