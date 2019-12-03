Aminu Umar: Hedefimiz 3 puan - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
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: Hedefimiz 3 puan

Aminu Umar: Hedefimiz 3 puan

'in 14. haftasında Stadyumu'nda ile karşılaşacak olan ’da deneyimli orta saha oyuncu , ‘’Hedefimiz 3 puan" dedi.

Çaykur Rizesporlu , haftayı 3 puanla kapattıkları için mutlu olduklarını belirterek, bu hafta karşılaşacakları İstikbal Mobilya karşısında da 3 puan hedeflediklerini söyledi.

Umar, "Onların zor durumda olduğunu biz de duyduk. Oyuncu olarak bu tür takımların durumuna üzülüyorum. Çünkü her takımın başına gelebilecek bir şey. Ama açıkçası beni kişisel olarak çok fazla ilgilendirmiyor. Tabii ki üzülüyorsunuz. Ama biz oraya kazanmak için gideceğiz. Öncelikli olarak kendi işimizi yapmaya gideceğiz. Bizim için önemli olan orada 3 puanı almaktır. Biz için mücadele ediyorsak sonuçta bir şeyler kazanmak için burada varız. O yüzden biz rakibin durumundan ziyade oraya tamamen kendi işimizi yapmaya gidiyoruz'' dedi.

  1. 03.12.2019
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