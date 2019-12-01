Rize evinde kral
Çaykur Rizespor, konuğu Konyaspor'dan 3 puanı 3 golle aldı: 3-1. Karadeniz ekibi; Oğulcan, Aminu ve Sasse'nin golleriyle galibiyete ulaşırken, Konyaspor'un tek sayısını ise Milosevic kaydetti.
Çaykur Rizespor, konuğu Konyaspor'dan 3 puanı 3 golle aldı: 3-1. Karadeniz ekibi; Oğulcan, Aminu ve Sasse'nin golleriyle galibiyete ulaşırken, Konyaspor'un tek sayısını ise Milosevic kaydetti. Dış sahada oldukça kötü bir performans gösteren yeşil-mavililer, iç sahada ise oynadığı son 3 maçı da kazanmayı başardı. Rizespor, puanını 17'ye yükseltti. Ligde zor günler geçiren Konyaspor ise galibiyet hasretini sürdürdü. Ligdeki son 3 karşılaşmasını da kaybeden yeşil-beyazlı takım, toplamda 6 maçtır kazanamıyor.
'ÇOK İYİ OYNADIK'
Rize'nin teknik patronu İsmail Kartal, "Çok iyi toparlandık. Bu kadar eksiklerimize rağmen iyi oynadık. Maça çok iyi hazırlandık. İyi sonuçlar alacağımızı planlamıştık. Her şey planladığımız gibi oldu" dedi.
KOCAMAN'DAN İSTİFA SİNYALİ
Konya'nın hocası Aykut Kocaman maç sonu şunları söyledi: Taraftar bize sevgi ve kredi verdi. Hayal aleminde yaşayan biri değilim. Durum değerlendirmesi yapacağız."
- 1.12.2019
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