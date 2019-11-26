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26 Kasım 2019, Salı
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Rizespor hazırlıklarını sürdürdü

Rizespor Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü

'in 13'üncü haftasında İttifak Holding 'u konuk edecek olan bugün yaptığı çalışmalarla hazırlıklarını sürdürdü. temsilcisinde antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sasse, "Taraftarlarımızın önünde oynayacağımız bu maçtan galibiyet ile ayrılmak istiyoruz" dedi.

Teknik direktör yönetiminde, Tesisleri'nde ısınma hareketleri ile antrenmana başlayan yeşil-mavili ekip, kısa pas ve istasyon çalışması yaptı.

Takımda 'in sakatlamasıyla birlikte forma şansı bulan Brezilyalı orta saha oyuncusu , " maçının hazırlıklarına dünden itibaren başladık. Sıkı bir şekilde çalışacağız. Son aldığımız mağlubiyeti taraftarlarımıza unutturmak için taraftarlarımızın önünde oynayacağımız bu maçtan galibiyet ile ayrılmak istiyoruz. Her futbolcuda olduğu gibi benim de hedefim en üst seviyelere gelmek. Onun için hem yeteneklerimi, hem de antrenmanda çalıştıklarımı sahaya yansıtmak işitiyorum. Tek amacım bu. Burada sıkı çalışıyorum. Umarım bunu da sahaya yansıtabilirim. Futbolcu sahanın içinde ne kadar kalırsa hem yeteneklerini hem de fiziksel özelliklerini sahaya yansıtabilir" dedi.

SAKAT OYUNCULARDA SON DURUM

Antrenmanda kaleci Gökhan Akkan düz koşu yaparken, Fernando Boldrin ve Samudio bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü. Boldrin ve Samudio'nun Konyaspor maçına yetişmesi beklenirken, kaleci Gökhan'ın durumunun ise belirsiz olduğu öğrenildi. , yarın yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 26.11.2019
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