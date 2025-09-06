Kusursuz Timsah

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Bursaspor, A Spor'dan yayınlanan maçta BAL ekibi Söğüt'ü 7-0 yendi. Gençleriyle göz dolduran yeşil-beyazlılar, hücum ve savunmada kusursuz bir performans sergileyerek taraftarını coşturdu. 2. Tur kuraları, Pazartesi günü saat 15.00'te TFF'nin Riva tesislerinde çekilecek ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.
