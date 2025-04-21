Büyük coşku

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğu geçen hafta garantileyen Bursaspor, 45 bin taraftarı önünde Bornova'yı 4-1 yenerken maç sonunda şampiyonluk kupasını aldı. Yeşil-beyazlı takıma kupasını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu verirken tribünlerde güzel görüntüler oluştu. Geliyoruz koreografisi ile daha önce şampiyonluk yaşanan Süper Lig işaret edilirken, karşılaşmaya büyük bir ilgi vardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şampiyon Bursaspor için tebrik mesajı yayınladı.

Şampiyon Bursaspor'a kupasını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu verdi.