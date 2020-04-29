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29 Nisan 2020, Çarşamba
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Zirvenin kralı

Zirvenin kralı Bursaspor

1. 'de zirve yarışında olan takımlar arasında en etkilisi . , şampiyonluk mücadelesi verdiği rakiplerinden 19 puan koparmayı başardı. 6 rakibine karşı 11 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan , 1.73 puan ortalaması yakaladı.

1. 'de zirve yarışında olan takımlar arasında en etkilisi . , şampiyonluk mücadelesi verdiği rakiplerinden 19 puan koparmayı başardı. 6 rakibine karşı 11 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan , 1.73 puan ortalaması yakaladı. Hatayspor, bu kategoride en başarısız ekip olarak dikkatleri çekti. 6 rakibiyle mücadelesinde sadece 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden lider, 10 puan toplarken 0.91'lik bir ortalamaya ulaşabildi.
  1. 29.4.2020
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