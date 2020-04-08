'Bana Ribery sahip çıktı'
Bursaspor'un savunma oyuncusu Cüneyt Köz, kulübün İnstagram hesabına konuk oldu. 17 yaşında Bayern Münih A takımına geldiğinde sağ bek oynadığını belirten Cüneyt, "Ribery'ye defansın arkasına aşırtma bir pas verdim. Ancak koşmayınca Tymoschuk beni fırçaladı. Ribery de Ukraynalı oyuncuya hatanın kendisinde olduğunu ve bir daha bağırmaması gerektiğini söyledi. Sonra da hep bana sahip çıktı" diye konuştu.
Bursaspor'un savunma oyuncusu Cüneyt Köz, kulübün İnstagram hesabına konuk oldu. Futbola başlama öyküsünü anlatan 28 yaşındaki oyuncu, "Münih'e yakın küçük kasabada otururken, babam beni bir spor okuluna yazdırdı. Bayern Münih'in scoutları seçmelere geldi. O gün aslında kendi kaleme gol attım. Her şeye rağmen beni beğenip Münih idmanına davet ettiler. 8 yıllık maceram başladı" dedi. 17 yaşında A takıma geldiğinde sağ bek oynadığını belirten Cüneyt, "Ribery'ye defansın arkasına aşırtma bir pas verdim. Ancak koşmayınca Tymoschuk beni fırçaladı. Ribery de Ukraynalı oyuncuya hatanın kendisinde olduğunu ve bir daha bağırmaması gerektiğini söyledi. Sonra da hep bana sahip çıktı" diye konuştu.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
- 8.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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