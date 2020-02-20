Şampiyonluk geliyor

Adana Demir'i 2-1 yenerek şampiyonluk umutlarını artıran Bursaspor'da iki yıldız futbolcu Sedat Dursun ile Tayfur Bingöl açıklamalarda bulundu. Devre arasında takıma katılan Tayfur, "Puanımızı 39 yaptık, birinci sıradan aşağı inmek istemiyoruz. 12 hafta kaldı, her maç final. Erzurum karşısında da kazanarak devam etmek istiyoruz. Bursa'da oynuyoruz, her şeyin birincilik için olması gerekiyor, şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu.

"ADIM ADIM İLERLİYORUZ"

Stiliyle İspanyol stoper Puyol'a benzetilen Sedat Dursun da şampiyonluğa inancını yineledi. 22 yaşındaki futbolcu, "Hem motivasyon anlamında hem fiziksel anlamda İbrahim Üzülmez hocamız bizi inanılmaz hazırlıyor. İkinci yarının en iyi takımıyız, en çok galibiyet alan takımıyız. Biz bunu içeride de görüyoruz, sahada da bu fark gözüküyor. Tecrübesinden ve hırsından nasiplendiriyor" şeklinde konuştu.