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20 Şubat 2020, Perşembe
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Şampiyonluk geliyor

Şampiyonluk geliyor

Bursasporlu futbolculardan , "12 haftanın her maçı final. Erzurumspor’u da yenmek istiyoruz" derken, da " farkını gösteriyor. Şampiyonluğa inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Adana Demir'i 2-1 yenerek şampiyonluk umutlarını artıran Bursaspor'da iki yıldız futbolcu ile açıklamalarda bulundu. Devre arasında takıma katılan Tayfur, "Puanımızı 39 yaptık, birinci sıradan aşağı inmek istemiyoruz. 12 hafta kaldı, her maç final. karşısında da kazanarak devam etmek istiyoruz. Bursa'da oynuyoruz, her şeyin birincilik için olması gerekiyor, şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu.

"ADIM ADIM İLERLİYORUZ"
Stiliyle İspanyol stoper Puyol'a benzetilen Sedat Dursun da şampiyonluğa inancını yineledi. 22 yaşındaki futbolcu, "Hem motivasyon anlamında hem fiziksel anlamda hocamız bizi inanılmaz hazırlıyor. İkinci yarının en iyi takımıyız, en çok galibiyet alan takımıyız. Biz bunu içeride de görüyoruz, sahada da bu fark gözüküyor. Tecrübesinden ve hırsından nasiplendiriyor" şeklinde konuştu.

  1. 20.2.2020
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