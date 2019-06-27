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27 Haziran 2019, Perşembe
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Frey'e borcunu ödeyerek cezadan kurtuldu

Bursaspor Frey'e borcunu ödeyerek cezadan kurtuldu

Gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek , eski oyuncusu Fransız kaleci 'e borcunu ödeyerek ceza alma riskini ortadan kaldırdı. Bursaspor resmi siteden şu açıklamayı yaptı: Kulübün açıklamasından: "Sebastian Frey’e alacakları ödenmiştir. Bu dosya ile ilgili olarak kulübümüzün puan silme ve yasağı cezası alma durumu da ortadan kalkmıştır"

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, tarafından hakkında verilen kararın gereğinin yerine getirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Kulübümüzün imkanlarıyla ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş'ın desteğiyle 'e alacakları ödenmiştir. Bu dosya ile ilgili olarak kulübümüzün puan silme ve yasağı cezası alma durumu da ortadan kalkmıştır." ifadelerine yer verildi.

  1. 27.06.2019
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