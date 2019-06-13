Şen ve Şamil

Bursaspor'un eski oyuncusu Şamil Çinaz yuvaya dönüyor. Timsah'ın tek Başkan adayı Mesut Mestan, Kayserispor'la sözleşmesi biten 33 yaşındaki ön libero ile temasa geçerek, Bursa'ya davet etti. 2013-17 yılları arasında 4 sezon yeşil- beyazlı formayı giyen tecrübeli futbolcu, geçen hafta, "Bursaspor, bana ihtiyaç duyarsa seve seve yuvaya dönerim" demişti. Ailesi Bursa'da yaşayan Şamil'in, kongre sonrası imzayı atması bekleniyor. Şamil, geçen sezon 27 maçta 2 gol, 2 asist üretti.



ŞAMPİYON KADRO TOPLANIYOR

Vakıfköy altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezonu boş geçiren 31 yaşındaki sağ açık Volkan Şen de Bursaspor'un gündeminde. Mesut Mestan'ın efsane şampiyonluğun mimarlarından Volkan'ı Timsah'a döndürmeye çok yakın olduğu bildirildi. Milli yıldız son olarak 2017-2018'in ilk yarısında Trabzon, 2. devrede ise Konya'da oynamıştı. Öte yandan 2010'daki şampiyonlukta menajerlik yapan Adil Cenkçiler'in de yeniden genel menajerliğe getirildiği ve kongre sonrası kolları sıvayacağı ifade edildi.



ŞAMPİYON YILDIZ, AMATÖRDE

Bursa'nın? şampiyon kadrosundaki Ozan İpek, Bursa Süper Amatör ekiplerinden G.İpekspor'a transfer oldu. Kulüp, 32 yaşındaki sol kanatın yanı sıra Bursa'nın önemli isimlerinden Ali Nail Durmuş'u da futbol direktörü olarak aldı.