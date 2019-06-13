Şen ve Şamil
Bursaspor, transferde eski yıldızlarına yöneldi. Yeşil-beyazlıların tek başkan adayı olan Mesut Mestan, Kayseri’yle kontratı biten Şamil Cinaz ve boştaki Volkan Şen’le söz kesti.
Bursaspor'un eski oyuncusu Şamil Çinaz yuvaya dönüyor. Timsah'ın tek Başkan adayı Mesut Mestan, Kayserispor'la sözleşmesi biten 33 yaşındaki ön libero ile temasa geçerek, Bursa'ya davet etti. 2013-17 yılları arasında 4 sezon yeşil- beyazlı formayı giyen tecrübeli futbolcu, geçen hafta, "Bursaspor, bana ihtiyaç duyarsa seve seve yuvaya dönerim" demişti. Ailesi Bursa'da yaşayan Şamil'in, kongre sonrası imzayı atması bekleniyor. Şamil, geçen sezon 27 maçta 2 gol, 2 asist üretti.
ŞAMPİYON KADRO TOPLANIYOR
Vakıfköy altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezonu boş geçiren 31 yaşındaki sağ açık Volkan Şen de Bursaspor'un gündeminde. Mesut Mestan'ın efsane şampiyonluğun mimarlarından Volkan'ı Timsah'a döndürmeye çok yakın olduğu bildirildi. Milli yıldız son olarak 2017-2018'in ilk yarısında Trabzon, 2. devrede ise Konya'da oynamıştı. Öte yandan 2010'daki şampiyonlukta menajerlik yapan Adil Cenkçiler'in de yeniden genel menajerliğe getirildiği ve kongre sonrası kolları sıvayacağı ifade edildi.
ŞAMPİYON YILDIZ, AMATÖRDE
Bursa'nın? şampiyon kadrosundaki Ozan İpek, Bursa Süper Amatör ekiplerinden G.İpekspor'a transfer oldu. Kulüp, 32 yaşındaki sol kanatın yanı sıra Bursa'nın önemli isimlerinden Ali Nail Durmuş'u da futbol direktörü olarak aldı.
- 13.6.2019
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Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
Toplam 1
Yorum
Yasama GS transferi yapmayı öğrenemedi. Gereksiz adamlara gereksiz paralar veriyor. Umut Meraş'ı geçen yıl almadılar şimdi 10 katına alamıyorlar.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
BİR GALATASARAYLI ALİ 1.4 MİLYAR TL DİĞER RAKİPLERE BAKTIĞIMIZ DA İYİ BİR MEVLA FENER VE BJK NIN ORTALAMA 5-6 MİLYAR TL BORCLARI VAR. 2 YILA 1.4 MİLYARDA KALMAZ.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
MEHTER GS GERİ GELİYOR BU ADAMI ALACAĞINA MELO YU ALSIN GS DAHA İYİ VE DAHA FAYDALI OLUR. NE İŞ YAPAR BU 31 YAŞINDAKİ DEDE
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