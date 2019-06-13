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13 Haziran 2019, Perşembe
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Şen ve Şamil

Şen ve Şamil

, transferde eski yıldızlarına yöneldi. Yeşil-beyazlıların tek başkan adayı olan , ’yle kontratı biten ve boştaki ’le söz kesti.

'un eski oyuncusu Şamil Çinaz yuvaya dönüyor. Timsah'ın tek Başkan adayı , 'la sözleşmesi biten 33 yaşındaki ön libero ile temasa geçerek, Bursa'ya davet etti. 2013-17 yılları arasında 4 sezon yeşil- beyazlı formayı giyen tecrübeli futbolcu, geçen hafta, "Bursaspor, bana ihtiyaç duyarsa seve seve yuvaya dönerim" demişti. Ailesi Bursa'da yaşayan Şamil'in, kongre sonrası imzayı atması bekleniyor. Şamil, geçen sezon 27 maçta 2 gol, 2 asist üretti.

ŞAMPİYON KADRO TOPLANIYOR
Vakıfköy altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezonu boş geçiren 31 yaşındaki sağ açık de Bursaspor'un gündeminde. Mesut Mestan'ın efsane şampiyonluğun mimarlarından Volkan'ı Timsah'a döndürmeye çok yakın olduğu bildirildi. Milli yıldız son olarak 2017-2018'in ilk yarısında Trabzon, 2. devrede ise 'da oynamıştı. Öte yandan 2010'daki şampiyonlukta menajerlik yapan Adil Cenkçiler'in de yeniden genel menajerliğe getirildiği ve kongre sonrası kolları sıvayacağı ifade edildi.

ŞAMPİYON YILDIZ, AMATÖRDE
Bursa'nın? şampiyon kadrosundaki , Bursa Süper Amatör ekiplerinden G.İpekspor'a oldu. Kulüp, 32 yaşındaki sol kanatın yanı sıra Bursa'nın önemli isimlerinden Ali Nail Durmuş'u da futbol direktörü olarak aldı.

  1. 13.6.2019
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