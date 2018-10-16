Bursaspor'da kaleci antrenörlüğüne Gancev getirildi
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ekim 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    'da kaleci antrenörlüğüne Gancev getirildi

    Bursaspor'da kaleci antrenörlüğüne Gancev getirildi

    'un efsane kalecilerinden , kaleci antrenörlüğü görevine getirildi.

    Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün efsane isimlerinden ve Bulgar antrenör ile anlaşma sağlandı. Kaleci antrenörümüz Yılmaz Bal'ın görevden ayrılmasının ardından, kaleci antrenörü olarak Ivko Gancev ve yardımcı antrenör olarak Zlatko Yankov ile anlaşma sağlandı. Gancev ve Yankov'a yeni görevlerinde başarılar dileriz" denildi.
    1. 16.10.2018 17:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursaspor'da kaleci antrenörlüğüne Gancev getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN