Bursaspor'da kaleci antrenörlüğüne Gancev getirildi
Bursaspor'un efsane kalecilerinden Ivko Gancev, kaleci antrenörlüğü görevine getirildi.
- 16.10.2018 17:36
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Ljajic için kritik madde
Toplam 1
Yorum
murat1903 6.5 edecek oyuncu değil saçmalamayın ya
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4 maçta 12 puan planı
Toplam 1
Yorum
tutkun Hadi inşAllah
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Yeni Güneş'imiz Karaman!
Toplam 2
Yorum
Yeni Güneş'imiz Karaman!. palabıyık umut ümit fıratla burada kazanıyorlar ama yabancı hakemle vardar östersunds arnavutluku yenemiyorlar
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