Bursaspor'da yönetim kurulu görev dağılımı yapıldı – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    'da yönetim kurulu görev dağılımı yapıldı

    Bursaspor'da yönetim kurulu görev dağılımı yapıldı

    Kulübü yeni yönetim kurulunda görev dağılımı gerçekleştirildi.

    Yeşil-beyazlı kulübün geçen hafta sonu yapılan olağan genel kurulunda güven tazeleyen 'ın başkanlığındaki yeni yönetim kurulu Tesisleri'nde toplandı. Toplantıda yönetim kurulunun görev dağılımları yapıldı.

    Buna göre, Ali Ay başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda ikinci başkanlığa, Ebubekir Keskin genel sekreterliğe, Adem Sakarya mali asbaşkanlığa, Erkan Aydemir Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve idari yapılanmadan sorumlu asbaşkanlık görevlerine getirildi.

    Yeşil-beyazlılarda, sosyal yapılanma, sponsorluk ve reklamdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Onur Özselek, mülk yönetimi ve projeden sorumlu yönetim kurulu üyesi , altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Görkem Akbaş, Bursastore'dan sorumlu yönetim kurulu üyesi Osman Dinsever, amatör branşlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sezer Sezgin, taraftardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Enver Kumova, yardımcısı Mustafa Ermiş, medya ve iletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Nihat Arı, stadyum ve İbrahim Yazıcı Tesisleri'nden sorumlu yönetim kurulu üyesi oldu.

    Bu arada, 'da kurullar da belirlendi.

    Yeşil-beyazlı kulüpte icra kurulu başkan Ali Ay, Cem Öztürk, Ebubekir Keskin, Erkan Aydemir ve Osman Dinsever, proje kurulu, Ali Ay, Yusuf Berat Rızvanoğlu, Enver Kumova, Ömer Faruk Şahin ve Onur Özselek, sosyal sorumluluk kurulu ise Enver Kumova, Ziya Özkan, Tevfik Yılmaz, Hayrettin Gülgüler, Zeki Öztürk ve Mustafa Ermiş'ten oluştu.

    1. 31.5.2018 10:00
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