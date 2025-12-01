CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Boks Cizreli milli boksör Macaristan'da Avrupa şampiyonu oldu!

Cizreli milli boksör Macaristan'da Avrupa şampiyonu oldu!

Cizreli milli boksör Nurselen Yalgettekin, Budapeşte’de düzenlenen U23 Avrupa Boks Şampiyonası’nda 48 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. İşte detaylar...

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 12:13
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cizreli milli boksör Macaristan'da Avrupa şampiyonu oldu!

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen U23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda ringe çıkan Cizreli milli boksör Nurselen Yalgettekin, 48 kiloda Avrupa şampiyonu oldu.

Kastamonu'daki milli takım kampında antrenörü Rıdvan Budak ile birlikte aylarca şampiyonaya hazırlanan Nurselen Yalgettekin, turnuva boyunca ortaya koyduğu iyi performansıyla altın madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada sadece altın madalya ile yetinmeyen Yalgettekin, organizasyonda hem kadınlar hem erkeklerde toplam 20 final müsabakasının değerlendirildiği bölümde 'Şampiyonanın en iyi final maçı' kupasına da layık görüldü. Yalgettekin, böylece Budapeşte'den hem madalya hem de özel ödülle dönerek çifte gurur yaşattı.

Milli boksörün elde ettiği başarı Türkiye genelinde olduğu kadar memleketi Şırnak'ın Cizre ilçesinde de coşkuyla karşılandı. Yalgettekin'in yeni hedefi 2026 Avrupa Şampiyonası, Akdeniz Oyunları ve Dünya Kupası organizasyonlarında Türkiye'yi zirveye taşımak.

Türkiye'nin en pahalı derbisi!
REKLAM - TOD
DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
CHP PM'de kimler kesik yedi? Listedeki "Anti Bay Kemalist" esintiler, Silivri etkisi ve Kemal Derviş aklı: Rüşvet emanetçisi YDK'da
Kadlec'den flaş G.Saray derbisi yorumu!
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kadlec'den flaş G.Saray derbisi yorumu! Kadlec'den flaş G.Saray derbisi yorumu! 11:43
Trabzonspor'da Onuachu performansı! Trabzonspor'da Onuachu performansı! 11:41
Eczacıbaşı Dynavit Şampiyonlar Ligi'nde! Eczacıbaşı Dynavit Şampiyonlar Ligi'nde! 11:15
Rayo Vallecano-Valencia maçı ne zaman? Rayo Vallecano-Valencia maçı ne zaman? 11:10
VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde! VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde! 11:03
Trabzonspor'da Pina yıldızlaştı Trabzonspor'da Pina yıldızlaştı 10:53
Daha Eski
Trabzonspor'dan Muçi kararı! Trabzonspor'dan Muçi kararı! 10:49
Göztepe deplasmanda kazanıyor! Göztepe deplasmanda kazanıyor! 10:47
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! 10:33
Malatya Yeşilyurtspor şampiyonluktan uzaklaşıyor! Malatya Yeşilyurtspor şampiyonluktan uzaklaşıyor! 10:31
Adana Demirspor-Hatayspor maçı detayları Adana Demirspor-Hatayspor maçı detayları 10:28
Kayserispor, turlamak istiyor! Kayserispor, turlamak istiyor! 10:16