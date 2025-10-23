Fenerbahçeli milli boksörlerden dünya sıralamasında tarihi başarı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe, milli boksörlerinin uluslararası arenada elde ettiği başarılar üzerine bir açıklama yayımladı. Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Kazandıkları madalyalarla, kırdıkları rekorlarla camiamıza ve ülkemize büyük bir gurur yaşatan Fenerbahçeli milli boksörlerimiz, göğsümüzü kabartmaya devam ediyor."

Dünyanın en büyük spor kulübü olduklarını vurgulayan Fenerbahçe, açıklamasında sporcularının dünya sıralamasında ulaştıkları dikkat çekici dereceleri de paylaştı.

51 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, dünya sıralamasında birinci sıraya yerleşerek zirvenin sahibi oldu. Onu, 75 kiloda Büşra Işıldar ikinci, 54 kiloda Hatice Akbaş üçüncü, +80 kiloda Şeyma Düztaş dördüncü, 65 kiloda Busenaz Sürmeneli beşinci ve 70 kiloda Sema Çalışkan altıncı sırada takip etti.

Kulüp açıklamasında, "Boksörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleriyle milli sporculara duyulan gurur ve teşekkür vurgulandı.