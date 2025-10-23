CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Spor Kulübü, milli boksörlerinin dünya sıralamasındaki üstün derecelerini gururla duyurdu. Sarı-lacivertli sporcular, elde ettikleri başarılarla hem kulüplerine hem de Türkiye’ye büyük bir onur yaşattı. İşte Fenerbahçe’nin açıklaması… (FB spor haberleri)

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 17:46
Fenerbahçeli milli boksörlerden dünya sıralamasında tarihi başarı

Fenerbahçe, milli boksörlerinin uluslararası arenada elde ettiği başarılar üzerine bir açıklama yayımladı. Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Kazandıkları madalyalarla, kırdıkları rekorlarla camiamıza ve ülkemize büyük bir gurur yaşatan Fenerbahçeli milli boksörlerimiz, göğsümüzü kabartmaya devam ediyor."

Dünyanın en büyük spor kulübü olduklarını vurgulayan Fenerbahçe, açıklamasında sporcularının dünya sıralamasında ulaştıkları dikkat çekici dereceleri de paylaştı.

51 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, dünya sıralamasında birinci sıraya yerleşerek zirvenin sahibi oldu. Onu, 75 kiloda Büşra Işıldar ikinci, 54 kiloda Hatice Akbaş üçüncü, +80 kiloda Şeyma Düztaş dördüncü, 65 kiloda Busenaz Sürmeneli beşinci ve 70 kiloda Sema Çalışkan altıncı sırada takip etti.

Kulüp açıklamasında, "Boksörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleriyle milli sporculara duyulan gurur ve teşekkür vurgulandı.

