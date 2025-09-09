CANLI SKOR ANA SAYFA
Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks Şampiyonası'nda çeyrek finalde

Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks Şampiyonası'nda çeyrek finalde

İngiltere'de devam eden Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, 51 kiloda çeyrek finale yükseldi.

Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 22:21
Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks Şampiyonası'nda çeyrek finalde

Dünya Şampiyonası'nda gündüz seansında Buse Naz, kadınlar son 16 turunda Venezuellalı Valle Cardozo Rojas ile karşı karşıya geldi.

Tüm rauntlarda rakibine üstünlük kuran milli sporcu, maçı 5-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Buse Naz, çeyrek finalde yarın Hindistan'dan Zareen Nikhat ile karşılaşacak.

Gizem Özer, hastalığı nedeniyle diskalifiye edildi

Şampiyonada 60 kiloda mücadele eden milli sporcu Gizem Özer, dudağında çıkan uçuk sebebiyle sağlık kuralları nedeniyle son 16 turuna çıkamadan diskalifiye edildi.

Sabah yapılan rutin sağlık kontrolleri sırasında Gizem Özer'in ringe çıkmasına izin vermeyen sorumlu doktorlar, Dünya Boks'unun sağlık talimatları içerisinde yer alan "Deride potansiyel bulaşıcı uçuk ve bakteriyel enfeksiyon olma ihtimaline karşın sporcu diskalifiye edilir." maddesi kapsamında gerekli kontrollerden sonra milli sporcuyu, başka sporculara hastalık bulaşmaması için yarıştırmama kararı aldı.

Bugün iki farklı boksör daha aynı sebepten dolayı diskalifiye edildi.

