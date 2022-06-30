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19. Akdeniz Oyunları'nda boksta final başarısı!

19. Akdeniz Oyunları'nda boksta kadınlarda Ayşe Çağırır, Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli ve erkeklerde Batuhan Çiftçi finale yükseldi. İşte detaylar...

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 23:02
19. Akdeniz Oyunları'nda boksta final başarısı!

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda boks branşında 4 sporcu finale çıktı.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, kadınlar 48 kiloda Ayşe Çağırır, yarı finalde Tunuslu Wafa Hafsı'yı yenerek finale yükseldi. Ayşe, finalde Cezayirli Roumaysa Boualam ile karşılaşacak.

Kadınlar 54 kiloda Hatice Akbaş, yarı finalde Mısırlı Yomna Ayyad'ı yenerek finale çıktı. Hatice finalde Karadağlı Bojana Gojkovic ile eşleşti.

Kadınlar 66 kiloda Busenaz Sürmeneli, yarı finalde İtalyan Melissa Gemini'yi yenerek finale yükseldi. Busenaz finalde Ichrak Chaib ile karşı karşıya gelecek.

Erkekler 57 kiloda Batuhan Çiftçi ise yarı finalde Faslı Abdellatif Zhouari'yi yenerek finale çıktı. Batuhan, finalde Cezayirli Oussama Mordjane ile eşleşti.

Hasta olması nedeniyle yarı final maçına çıkamayan Buse Naz Çakıroğlu, 51 kiloda bronz madalya elde ederken, kadınlar 63 kiloda Gizem Özer ve erkekler 52 kiloda Samet Gümüş yarı finalde rakiplerine yenilerek bronz madalya kazandı.

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