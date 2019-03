EC Boxing'in sporcuları dünyanın dört bir yanında ringde!

On raunt boyunca rakibine üstün olan Hammer, karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Avrupa Şampiyonu Fatih Keleş Sakarya 'daki maçını kazandı.Özellikle maçın ikinci raundunda rakibine indirdiği bir yumrukla diz çöktürerek burnunu kıran Hammer, ilerleyen rauntlarda da rakibine diz çöktürmeyi başardı. Dünyanın en iyi antrenörlerinden Bülent Başer 'in bu maça hazırladığı sporcu, on raunt muhteşem bir performans göstererek, izleyenleri büyüledi. Karşılaşmanın sonunda masa hakemlerinin kararıyla maçı kaybeden EC BOXİNG boksörü buna rağmen Amerikalı seyircilerden büyük alkış aldı. EC BOXİNG yönetim kurulu başkanı Erol Ceylan, sporcusunun bugüne kadarki en iyi maçlardan birisini gerçekleştirdiğini belirterek, " Christian Hammer yenildi ancak muhteşem bir maç çıkardı. Özellikle ikinci rauntta rakibini yere indirerek burnunu kırdı. Nakavt edebilirdi ancak sporcumda kazanma hırsı eksikti. Rakibime saldırayım, nakavt edeyim, maçı alayım duygusu eksikti maalesef. Ancak bunun üzerinde çalışacağız tabi ki. Dünyanın en iyilerinden birisi olan boksörümüzün bu eksiğini gidererek yeniden dünyanın zirvesinde maçlara çıkaracağız" dedi.Sporcunun Antrenörü Bülent Başer, Hamburg'a döndüklerinde teknik heyeti toplayarak maçı değerlendireceklerini, eksik ve hataları tespit ederek bunları düzeltmek için çaba harcayacaklarını söyledi. EC BOXİNG basın danışmanı Vedat Alyaz, sporcularının hala dünya sıralamasında üst sıralarda olduğunu ve dünya şampiyonluğu için halen şansının yüksek olduğunu vurguladı.Bu arada EC BOXİNG boksörlerinden Fatih Keleş, Sakarya'da çıktığı maçta rakibini üçüncü rauntta nakavtla yenerek Avrupa Şampiyonluk kemerini korumayı başardı. Sporcumuz muhteşem bir performans gösterirken, yenilgisizliğini sürdürdü. Yine cumartesi gecesi Almanya 'da ringe çıkan EC BOXİNG boksörlerinden Erik Pfeifer ve Danilo Milacic de rakiplerini nakavtla devirerek dünya sıralamasındaki yerlerini yükselttiler.