Şampiyon boksör Fatih Keleş sağlık kontrolünden geçti
Avrupa Boks Şampiyonu Fatih Keleş, 19 Mayıs’taki müsabakasından önce Medical Park Karadeniz Hastanesi’nde sağlık taramasında geçti.
Sevilen sporcu, müsabaka öncesi Medical Park Karadeniz Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Öncelikle kan değerlerine bakılan Keleş, ardından göz, kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi muayenelerinden geçti. EKG ve Efor testinin ardından MR'ı çekilen Keleş, sağlık kontrollerini tamamlamış oldu. Keleş'in müsabaka için son derece sağlıklı olduğu tespit edildi.
- 18.5.2018 14:56
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Milli Takım kadrosu belli oldu!
Toplam 5
Yorum
Mhmt Kadroda adam akıllı stoper yok. Ayrıca Ömer Ali Şahiner olmalıydı
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Şampiyonluk kupası İstanbul'a uğurlandı
Toplam 1
Yorum
06 emre yani galatasarayın kupası sergilendi :D
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Milli Takım kadrosu belli oldu!
Toplam 5
Yorum
emre menejerler savaşı..transfer sezonu başlarken dayısı olan,çevresi olan futbolcuları büyük paralara kakalama dönemi
Şampiyon boksör Fatih Keleş sağlık kontrolünden geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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