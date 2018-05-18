Şampiyon boksör Fatih Keleş sağlık kontrolünden geçti – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    19 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Şampiyon boksör sağlık kontrolünden geçti

    Şampiyon boksör Fatih Keleş sağlık kontrolünden geçti

    Avrupa Boks Şampiyonu , ’taki müsabakasından önce ’nde sağlık taramasında geçti.

    Üç kez üst üste Avrupa Şampiyonu olmayı başaran Trabzonlu boksör , 'ta 'da düzenlenecek boks galasında ringe çıkacak.
    Sevilen sporcu, müsabaka öncesi 'nde sağlık kontrolünden geçti. Öncelikle kan değerlerine bakılan Keleş, ardından göz, kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi muayenelerinden geçti. EKG ve Efor testinin ardından MR'ı çekilen Keleş, sağlık kontrollerini tamamlamış oldu. Keleş'in müsabaka için son derece sağlıklı olduğu tespit edildi.
    1. 18.5.2018 14:56
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