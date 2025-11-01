Bodrum'da vefa

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde deplasmanda Zonguldakspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 5-0 yenen Trendyol 1. Lig lideri Bodrum FK, altyapısında yetişen Erdoğan Çakmak'ı vefatının 8. yılında unutmadı. Yeşilbeyazlılar, 2017'de geçirdiği trafik kazası sonucu henüz 17 yaşında hayatını kaybeden futbolcuyu, vefat yıl dönümüne denk gelen maçta andı. Bodrum FK'da Erdoğan gibi altyapıdan yetişen Ege Bilsel ve İsmail Tarım, takımlarının gollerinin ardından "Erdoğan Çakmak 30.10.2017" yazan tişörtlerini açtı. Futbolcular maç sonrası soyunma odasında birlikte poz verdi. Kulübün sosyal medya hesaplarında ise şu mesaj paylaşıldı: "Senin için Edu, altyapı oyuncumuz Erdoğan Çakmak'ı aramızdan ayrılışının 8. yılında rahmetle ve özlemle anıyoruz."