Ziraat Türkiye Kupası
Bodrum FK Jonathan Okita formayı unuttu

Jonathan Okita formayı unuttu

Trendyol 1. Lig'de 9 hafta geride kalırken, Sipay Bodrum FK'nın deneyimli futbolcusu Jonathan Okita forma şansı bulamadı.

Bodrum FK Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Jonathan Okita formayı unuttu

Trendyol 1. Lig'de 9 hafta geride kalırken, Sipay Bodrum FK'nın deneyimli futbolcusu Jonathan Okita forma şansı bulamadı. Geçen sezonun devre arasında Anderlecht'ten büyük beklentilerle transfer edilen 29 yaşındaki Demokratik Kongolu forvet, bu sezon hiçbir maçta görev alamadı. Geçen sezon 19 maçın 13'üne ilk 11'de başlayan ancak gol fırsatlarını değerlendiremeyen Okita, takımının küme düşmesini engelleyememişti. Sezon başında gönderilecekler listesinde yer alan 1996 doğumlu oyuncu, kendisine kulüp bulamayınca Muğla ekibinde kaldı. Takımla çalışmalarını sürdüren Okita, teknik direktör Burhan Eşer'in güvenini kazanamadı. Eşer, ligin ilk 9 haftasında forvet hattında ağırlıklı olarak Ali Habeşoğlu, Celal Dumanlı, Zdravko Dimitrov, Pedro Brazao ve Taulant Seferi'ye şans verdi.

