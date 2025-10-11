Bodrum sevdası

Bodrum FK'nın tecrübeli golcüsü Celal Dumanlı, tarihi başarıdan gurur duyduğunu ifade etti. Hedefinin takımı yeniden Süper Lig'e çıkarmak olduğunu vurgulayan deneyimli futbolcu, "Sayılardan çok anı yaşamayı önemsiyorum. Bodrumlu gençlere saha içi ve dışında örnek olmak istiyorum," dedi. Kariyerini Bodrum'da tamamlamayı arzuladığını ancak bunun şartlara bağlı olduğunu ekledi.

HEDEF SÜPER LİG

Süper Lig'de yaşadıkları tecrübeyi değerlendirirken, hedeflerinin yeniden Süper Lig'e dönmek olduğunu Celal Dumanlı, "İlk senemizde Süper Lig'de tutunamadık, bizim için zor bir sezondu. Aslında hayaller gerçekleşmişti ama olmadı, ilk senede tutunamadık. Bodrum'a tarihinde ilk kez bu heyecanı yaşattığımız için huzurluyuz. Hedefim takımın başarısı ve Süper Lig'e geri dönmek" dedi.

En alttan en üste kadar tüm liglerde Bodrumspor'da oynayarak tarihe geçen Celal, takımıyla geçen yıl tek sezonluk maceranın ardından küme düşme üzüntüsünü yaşadı.