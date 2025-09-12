CANLI SKOR ANA SAYFA
Bodrum FK 3-1 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU-ÖZET

Bodrum FK 3-1 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU-ÖZET

Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında Bodrum FK, sahasında ağırladığı Adana Demirspor’u 3-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 01:01
Bodrum FK 3-1 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU-ÖZET

Ev sahibi ekip, sezondaki üçüncü zaferini elde etti. Adana temsilcisi ise ligde galibiyet hasretini sürdürdü.

Maçın 20. dakikasında Salih'in attığı golle öne geçen Adana Demirspor, avantajını koruyamadı. Bodrum FK, 39. dakikada Fredy'nin golüyle skora denge getirdi. İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Bodrum FK, 51. dakikada Brazao ile öne geçti. Karşılaşmanın 89. dakikasında Fredy, penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı ve skoru 3-1'e taşıdı.

Bu sonuçla Bodrum FK, 5 maç sonunda 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle yoluna devam etti. Adana Demirspor ise 5 maç sonunda sadece 1 beraberlik alırken, 4. mağlubiyetini yaşadı.

