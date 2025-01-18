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Bodrum’a Rus dinamo
SÜPER Lig'de düşmeme mücadelesi veren Bodrum FK, transfere hız verdi. Yeşilbeyazlılar, ülkemizde daha önce 2022-2023 sezonunda Fatih Karagümrük forması giyen PAOK'un Rus ön liberosu Magomed Ozdoev ile yakın temasa geçti. Yönetimin 32 yaşındaki dimano için şartlarını zorladığı öğrenildi. Kontratı sezon sonunda bitecek olan tecrübeli orta sahanın 1 yıl da uzatma opsiyonu var. Bu sezon PAOK'ta boy gösterdiği 28 karşılaşmada 2 gol, 2 asist katkısı sağladı.
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