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Haberler Bodrum FK Bodrum’a Rus dinamo

Bodrum’a Rus dinamo

SÜPER Lig'de düşmeme mücadelesi veren Bodrum FK, transfere hız verdi. Yeşilbeyazlılar, ülkemizde daha önce 2022-2023 sezonunda Fatih Karagümrük forması giyen PAOK'un Rus ön liberosu Magomed Ozdoev ile yakın temasa geçti. Yönetimin 32 yaşındaki dimano için şartlarını zorladığı öğrenildi. Kontratı sezon sonunda bitecek olan tecrübeli orta sahanın 1 yıl da uzatma opsiyonu var. Bu sezon PAOK'ta boy gösterdiği 28 karşılaşmada 2 gol, 2 asist katkısı sağladı.

Bodrum FK Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
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Bodrum’a Rus dinamo
SÜPER Lig'de düşmeme mücadelesi veren Bodrum FK, transfere hız verdi. Yeşilbeyazlılar, ülkemizde daha önce 2022-2023 sezonunda Fatih Karagümrük forması giyen PAOK'un Rus ön liberosu Magomed Ozdoev ile yakın temasa geçti. Yönetimin 32 yaşındaki dimano için şartlarını zorladığı öğrenildi. Kontratı sezon sonunda bitecek olan tecrübeli orta sahanın 1 yıl da uzatma opsiyonu var. Bu sezon PAOK'ta boy gösterdiği 28 karşılaşmada 2 gol, 2 asist katkısı sağladı.
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