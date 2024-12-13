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Haberler Bodrum FK Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel'den transfer açıklaması! "Sadece Fenerbahçe değil..."

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel'den transfer açıklaması! "Sadece Fenerbahçe değil..."

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Bodrum FK konuk ettiği Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın arından basın toplantısında konuşan Volkan Demirel, ara transfer dönemi hakkında konuştu.

Bodrum FK Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 00:14
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Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel'den transfer açıklaması! "Sadece Fenerbahçe değil..."

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Volkan Demirel açıklamalarda bulundu. Demirel, çok mutlu olduğunu belirterek, "Kazanmayı hak eden veya kazanmaya ihtiyacı olan bir takım vardı bugün. Çalışmalarımızın karşılığını aldık. Baktığımızda maçı üçe bölebilirim. Birinci yarının 20 dakikasına kadar, sonraki 25 dakika ve son ikinci yarı. İlk 20 dakika biraz o gol yememe duygusu biraz güvensizliği itti takımı. Biraz çok top kaybı yaptık ama 20. dakikadan sonraki Manaj ve Koita'nın geri dönüşleri zayıf olduğundan dolayı, biraz topu ikinci bölgede tutunca pas yapmaya başlayınca, kenar ortalarla pozisyonlara giymeye başladık. Ama çok basit top kayıpları yaptık. İkinci yarıya başlarken yapmış olduğumuz değişiklikle de aslında biraz daha oyunu ikinci bölgede tutan ve yönlendirebilen bir oyuna dönmeye çalıştık ki bunda da başarılı olduk. Golleri öyle bulduk zaten. O yüzden hem oyuncularımın hem de düşündüklerimizi bir sahaya aktarabildiğimiz için çok mutluyum. İçerideki grubun sevincinden dolayı çok mutluyum. Çünkü gerçekten inanan, dediklerimizi yapmaya çalışan bir ekip var. O yüzden de herkes tebrik ediyorum" diye konuştu.

"PENALTI ÇOK NETTİ"

Penaltı pozisyonunun çok net olduğunu söyleyen Demirel, "Penaltı çok netti, herkes de gördü ama tabii ki VAR'da biraz daha uzun bakılıyor. Tüm detayına kadar bakılıyor, öncesine sonrasına. Ama biraz daha kısalması gerekiyor çünkü bizler de yani orada ekran var görüyoruz neyin ne olduğunu. Tabii ki hakemler ekranların tamamına baktıkları için biraz uzun sürebilir ama biraz daha sürenin kısalması lazım. Ama onlara saygı göstermek lazım. Penaltılı ya da penaltısız bir şekilde bugün kazandık" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH BURAYA UYGUN OLACAK OYUNCULARI GETİRİRİZ"

Takım olarak doğru yolda olduklarını ifade eden Demirel, devre arasında Fenerbahçe'den oyuncu transfer edileceği söylentileri ile ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi:

"Sadece Fenerbahçe olarak değil, transfer konusunda çalışmalarımız var. Ekibimle beraber ben de aynı şekilde çalışıyorum. Çünkü çok güzel bir ortam var, tesislerimizden, stadımıza, oyuncu arkadaşlarıma. Bu ortama, oyuncu grubuna uygun oyuncular getirmek istiyorum. İnşallah da buraya uygun oyuncuları getirsek de daha da güçleneceğiz ve istediğimiz Bodrumspor'u hep beraber oluşturacağız. Daha zamanımız var, araştırıyoruz. Olmamış, netleşmemiş bir şey hakkında konuşmak istemiyorum ama bakıyoruz. Herkesin gördüğü, hissettiği yerler var. İnşallah buraya uygun olacak oyuncuları getiririz."

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