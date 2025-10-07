Samet Bulut ilk sırayı aldı

Red Bull Geç Kalma bisiklet etkinliği, Adalar Belediyesi ev sahipliğinde, Shimano ve Segway partnerliğinde Büyükada, Burgazada ve Heybeliada'da düzenlendi. Yüzlerce bisikletçi yarıştı, her etapta elenenler arasından ilk 30 Büyükada'daki finale kaldı. Kadınlarda Meryem Doğan 1., Firdevs Bozkurt 2., Melek Sadi Serttaş 3.; erkeklerde Samet Bulut 1., Deniz Örnek 2., Gökhan Uzuntaş 3. oldu.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
DİĞER