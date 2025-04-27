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Bisiklet şöleni

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bugün Antalya’da başlayacak. 3 kıtadan, 13 ülkeden 23 takımın 161 bisikletçisi, bin 153 km pedal çevirecek

Bisiklet Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 06:50
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Bisiklet şöleni

Bu yıl 60'ıncısı düzenlenecek, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan, Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bugün Antalya'dan başlayıp 4 Mayıs'ta İzmir'de sona erecek. 8 etaptan oluşacak TUR 2025'te 3 kıtadan, 13 ülkeden 23 takımın 161 bisikletçisi, bin 153 kilometre boyunca pedal çevirecek. 3 Dünya Turu, 13 profesyonel, 7 de kıta takımı pelotonda mücadele verecek. İstanbul BB, Spor Toto ve Konya BB olmak üzere Türkiye'den 3 takım, yer alacak. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu 5 kıta 190 ülkeden milyonlarca bisikletsever takip edecek. TRT Spor ve Eurosport, 8 etabı her gün 2 saat canlı yayımlayacak.

BİSİKLET TURU'NDA FOTOMAÇ FARKI

Türk spor basınının 1 numaralı gazetesi FOTOMAÇ, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda da farkını gösterdi. Bisiklet Turu'nun basın toplantısında tura katılan bisikletçiler gazetemiz FOTOMAÇ'a büyük bir ilgi gösterdi.

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