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Bisiklet şöleni

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yarın Antalya’da başlıyor. Bugün saat 11.00’de Antalya’da basın toplantısı düzenlenecek

Bisiklet Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025 Cumartesi 06:50
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Bisiklet şöleni

Bu yıl 60.'sı düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Antalya'da yarın başlıyor. Dünyaca ünlü bisikletçilerin kıyasıya rekabet edeceği yarış İzmir'de 4 Mayıs'ta bitecek. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda takım tanıtımlarının ve organizasyon detaylarının paylaşılacağı basın toplantısı bugün Hotel Su Antalya'da saat 11.00'de düzenlenecek. TUR 2025 adıyla bilinen organizasyonun ilk etabı, yarın Antalya'dan start alacak.

3 TAKIMIMIZ YARIŞACAK

Yarışla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "13 ülkeden takım var. 23 takım, 161 sporcu ile yola çıkıyoruz. Bizim ülkemizde şu anda 3 tane profesyonel takım var. Konya Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto. Bu takımlar iyi hazırlandılar. Bazı takımlarda yabancı sporcular da var, geçmişte başarılar kazanmış. Şimdi onlarla birlikte bunlar mayo ile yarışmak istiyorlar" dedi.

DEV TANITIM

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, milyonlarca bisikletsevere ulaşmaya hazırlanıyor. Bisiklet Turu, TRT Spor ve Eurosport ekranlarından canlı olarak yayınlanarak, Akdeniz'den Ege'ye Türkiye'nin cennet yollarında eşsiz coğrafyasını ve güzelliklerini dünya ile buluşturacak.

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