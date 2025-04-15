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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Bisiklet Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tanıtımına katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tanıtımına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu"nun tanıtımına katıldı. Sporculara başarı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde adının yazılı olduğu bisiklet hediye edildi.

Bisiklet Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 20:58 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 20:59
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tanıtımına katıldı

Bu yıl 60. kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 27 Nisan'da Antalya'da başlayacak. 8 etaptan oluşan yarış, 4 Mayıs'ta İzmir'de sona erecek.

Türkiye'nin tanıtımına da büyük katkı sağlayan dev tur öncesi, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli bir buluşma gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu"nun tanıtımı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Federasyon yönetimi ve milli sporculardan oluşan heyeti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

BEŞTEPE'DE TÜRKİYE BİSİKLET TURU BULUŞMASI

Külliyenin bahçesinde milli bisikletçilerle bir araya gelen Erdoğan, sporcularla bir süre sohbet edip, "Sizleri tebrik ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum." dedi.

Bisikletçilere çeşitli hediyeler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetimi ve sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A BİSİKLET HEDİYESİ

Türkiye Bisiklet Turu heyeti de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde adının yazılı olduğu bir bisiklet hediye etti.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

Türkiye Bisiklet Turu'nda, dünyaca ünlü sporcular, portakal, limon bahçelerinin yanı sıra çam, zeytin ve sakız ağaçlarından oluşan rotada pedal çevirecek. Böylece, Türkiye'nin eşsiz doğası, tarihi ve kültürel hazineleri dünyaya tanıtılacak.

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