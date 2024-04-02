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Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu start alıyor

Son dakika spor haberleri... Bu sene 6. kez organize edilecek Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu, 4-7 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Bisiklet Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 15:34
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Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu start alıyor

Bu sene 6. kez organize edilecek Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu, 4-7 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Belediyenin açıklamasına göre, Uluslararası Bisiklet Birliğinin yarışma takviminde yer alan tur, "Anamur-Gülnar", "Gülnar-Mersin", "Tarsus-Mersin" ve "Mersin merkez" etaplarından oluşacak.

Anamur Anemurium Antik Kenti'nde 4 Nisan'da startı verilecek organizasyona; Türkiye, Fransa, Almanya, Japonya, Çin, Hollanda, Belçika, Azerbaycan, İsviçre ve İspanya'nın da yer aldığı 30 ülkeden 171 sporcu katılacak.

Sporcuların 518,4 kilometre pedal çevireceği tur, 7 Nisan'da Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda sona erecek.

Organizasyonda dereceye giren sporculara toplam 19 bin 30 avro ödül verilecek.

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