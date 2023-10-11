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58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Fethiye-Marmaris etap birincisi Philipsen oldu

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü gününde Fethiye-Marmaris etabı, Fethiye'den verilen startla başladı. 24 takımdan 150 bisikletçinin yarıştığı 165.3 kilometrelik yolu Alpecin takımından Jasper Philipsen kazandı.

Bisiklet Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 18:13
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Fethiye-Marmaris etap birincisi Philipsen oldu

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda dördüncü gün büyük bir mücadeleye sahne olurken 165.3 kilometre mesafeyi 3 saat 50 dakika 17 saniye ile Alpecin Takımı'ndan Jasper Philipsen birinci tamamladı. Turun dördüncü gününde dereceye giren bisiklet sporcularının ödüllerini Marmaris Atatürk Meydanı'nda kurulan platformda, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz takdim etti.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci günü yarın sabah Marmaris Atatürk meydanında sporcuların imzalarını tamamlamasının ardından 180.6 kilometrelik Marmaris-Yalıkavak etabı başlayacak.

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