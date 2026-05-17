Çorum heyecanlı

1. Lig play-off 2. tur rövanş maçında Bodrum'a üstünlük kurarak tarihinde ilk kez finale yükselen Çorum, Süper Lig yolunda Esenler Erok maçını bekliyor. Kırmızı- siyahlılar, Erzurumspor ve Amed'in ardından Süper Lig'e yükselecek 3'üncü takımın belirleneceği finalde Esenler Erok ile karşılaşacak. Final karşılaşması, 24 Mayıs Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Çorum FK, Esenler Erokspor'u yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor.