Çorum’da dev yarı final

1. Lig Play-Off yarı final rövanşında Çorum FK, Bodrum FK’yi 20.00’de ağırlayacak. İlk maçı Bodrum 1-0 kazandı. Finalist, E.Erok’la Süper Lig için kozlarını paylaşacak
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2026 06:50
1. Lig'de Play-Off yarı final rövanşında bugün saat 20.00'de Çorum FK, Bodrum FK'yi ağırlayacak. Dev yarı final TRT Spor'dan yayınlanacak. İlk maçı 1-0 kazanan Bodrum, her türlü galibiyet ve beraberlikte finale yükselecek. Normal süre Çorum FK'nin bir farklı üstünlüğü ile sona ererse, 15'er dakikalık iki devre halinde uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da sonuç değişmezse turu geçen taraf, seri penaltılarla belli olacak. Karadeniz ekibi iki ya da daha farklı kazanırsa finale yükselecek. Finale kalan takım 24 Mayıs Pazar günü Konya'da lig 3'üncüsü Esenler Erok'la Süper Lig'e yükselmek için mücadele edecek.