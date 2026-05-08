Dadaş’tan ‘store’ hamlesi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2026 06:50
Trendyol 1'inci Lig'i şampiyon tamamlayıp Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK'da store çalışmaları da hız kazandı. Daha önce Erzurum'un belirli noktalarında hizmet veren Erzurumspor Store'un, yeni dönemde hem şehir içinde bayi ağını genişleteceği, hem de İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde hizmet vereceği bildirildi.