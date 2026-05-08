Aslan payı Özbalta’nın

Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2026 06:50
Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, mavi-beyazlı ekibin Süper Lig'e yükseldiği sezonda ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. 47 yaşındaki teknik adam yönetimindeki Dadaşlar, 1'inci Lig'de oynadığı 38 maçta 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Serkan Özbalta, kariyerinde daha önce Manisa FK ve Keçiörengücü ile 2'nci Lig şampiyonluğu yaşamıştı.