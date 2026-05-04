son bilete 5 aday

Trendyol 1. Lig'de heyecan, Süper Lig'e yükselecek üçüncü ekibin belli olacağı play-off'ta devam edecek. Sezonu şampiyon tamamlayan Erzurumspor FK ve ikinci olan Amed'in doğrudan Süper Lig vizesi aldığı, üçüncü Esenler Erokspor'un ise play-off finaline direkt yükseldiği ligde Çorum FK, Bodrum FK, Pendikspor'un ardından play-off'a kalan son ekip 7'nci Emre Ankara Keçiörengücü oldu. Ligde son 4 sırayı alan Serikspor, Sakaryaspor, Hatayspor ve Adana Demirspor, Nesine 2. Lig'e düştü. Son haftaya kadar ilk 2 yarışının içinde olan ancak averajla bu şansını kaybeden Esenler Erokspor, ligi üçüncü bitirerek, doğrudan play-off finaline yükseldi.

FİNAL 24 MAYIS PAZAR GÜNÜ KONYA'DA

Play-Off'ta tek maç üzerinden oynanacak ilk tur müsabakalarında Çorum, Ankara Keçiörengücü'nü, Bodrum ise Pendikspor'u 7 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de konuk edecek. Bu turu geçen ekipler, çift maç üzerinden oynanacak 2. turda karşılaşacak. Tur atlayan takım, 24 Mayıs Pazar günü Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki finalde Esenler Erok ile Süper Lig'e çıkma mücadelesi verecek. Bu sezon 32. kez oynanacak play-off'ta Esenler Erok, Çorum ve Ankara Keçiörengücü ilk kez mücadele edecek. Bodrum FK üçüncü, Pendikspor da ikinci kez playoff'ta yer alacak. Bu iki ekipten Bodrum FK 2023-24'te, Pendikspor da 2022- 23'te play-off'tan Süper Lig'e vize aldı.

Erzurumspor' un ardından Amedspor'da Süper Lig vizesi aldı. Erzurumspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta, 2018-19'da Keçireörengücü'nü ve 2020-21'de Manisa FK'yi 2. Lig'den 1. Lig'e taşıdıktan sonra 1. Lig'de ilk şampiyonluğunu yaşadı. Amedspor'da Sertaç Küçükbayrak, takımını Süper Lig'e taşıyan 126. çalıştırıcı oldu.

DİAGNE SÖZÜNÜ TUTTU

Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesine 29 golle katkı veren Mbaye Diagne, bu sezon ligde en fazla gol atan isim oldu. Diagne sezon başında yaptığı açıklamada, 25 gol, gol krallığı ve Süper Lig'e çıkma sözü vermişti. Diagne'yi 23 gollü Erzurumspor'dan Eren Tozlu ve 22 golle Manisa'dan Lois Pablo Diony izledi.

ESENLER PES ETMİYOR

TFF 1. Lig'de doğrudan Süper Lig'e yükselme şansını kaçıran Esenler Erokspor'da teknik direktör Osman Özköylü, hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Özköylü, "Biz herkesten fazla tarihe geçmek istiyoruz. Bizim bu ligde ikinci senemiz. Bu noktada biz de istekliyiz. Olmadı diye bırakmayacağız" dedi.

BİZE YAKIŞANI YAPTIK

Erzurumspor As Başkanı Veysel Çınar, "Kupayı kaldırmak çok güzel bir duygu. Bize yakışanı yaptık" dedi. Çınar, "Şehrin her sokağı, her meydanı bu büyük zaferin gururunu yaşıyor. Yönetim olarak üzerimize düşeni yaptık. Bu onurlu şampiyonluk Erzurum'umuza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.