CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Amed Süper Lig'e

Amed Süper Lig'e

1. Lig'de Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e çıkan 2. takım Amed oldu. Iğdır'la 3-3 berabere kalan yeşilkırmızılılar, Süper Lig için çekiştiği E.Erok'un Pendik'le 1-1 kalmasıyla 74'er puanda kaldı ve ikili averajla rakibini geçti

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 06:50
Amed Süper Lig'e

Trendyol 1. Lig'de Amed, Süper Lig'e yükseldi. Diyarbakır temsilcisi Iğdır'dan 3-3'lük beraberlikle ayrılarak mutlu sona ulaştı. Yeşil-kırmızılılar, son hafta Süper Lig için çekiştiği E.Erokspor'un evinde Pendik'le 1-1 berabere kalmasının ardından 74'er puanla ikili averajla rakibini geçerek, Süper Lig'e adını yazdırdı. Süper Lig'de 15 yıl sonra ilk kez bir Diyarbakır temsilcisi mücadele edecek. Son olarak 2009-2010'da Diyarbakırspor Süper Lig'de yer almış ve küme düşmüştü. Amedspor ayrıca Süper Lig tarihinde yer alacak 78. takım oldu.

DİYARBAKIR'DA BÜYÜK COŞKU

Diyarbakır'da Amed taraftarı, takımlarının Süper Lig için Iğdır FK deplasmanında oynadığı maçı dev ekranlardan takip etti. Kent Meydanı ile Park Orman'da kurulan ekranlardan karşılaşmayı izleyen taraftarlar, ellerinde takımlarının bayraklarıyla destekte bulundu. Bitiş düdüğünün ardından çok sayıda taraftar, araçlarıyla takımlarının Süper Lig'e çıkmasını kutlamak için konvoylar oluşturarak, tur attı. Kentin farklı noktalarında bir araya gelen taraftarlar, takımlarının Süper Lig'e çıkmasının sevincini havai fişeklerle kutladı.

G.Saray'dan Silva'ya dev teklif!
Tüzemen'den maç sonu flaş yorum! "Bedelini ödemeli"
DİĞER
Süper Lig’in en pahalı 15 genç futbolcusu açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu...
Arzu Uçar'dan "Delil yok" diyen Dilek İmamoğlu'na yanıt: Yolsuzluğu örtbas için eşimi kurban seçtiler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de maç sonu G.Saray'a gönderme!
Okan Buruk: Maçlar oynanmadan kazanılmıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Miami'de pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin Miami'de pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin 00:40
Tüzemen'den maç sonu flaş yorum! "Bedelini ödemeli" Tüzemen'den maç sonu flaş yorum! "Bedelini ödemeli" 00:28
Okan Buruk: Maçlar oynanmadan kazanılmıyor! Okan Buruk: Maçlar oynanmadan kazanılmıyor! 00:28
G.Saray'a şok mağlubiyet! Şampiyonluğu ilan etme fırsatını tepti G.Saray'a şok mağlubiyet! Şampiyonluğu ilan etme fırsatını tepti 00:28
Fenerbahçe evinde Başakşehir'i mağlup etti! Fenerbahçe evinde Başakşehir'i mağlup etti! 00:28
Fatih Tekke: İkincilik hedefi devam ediyor ama hedef kupa! Fatih Tekke: İkincilik hedefi devam ediyor ama hedef kupa! 00:28
Daha Eski
F.Bahçe'de maç sonu G.Saray'a gönderme! F.Bahçe'de maç sonu G.Saray'a gönderme! 00:28
F.Bahçe'ye transferde Zlatan engeli! F.Bahçe'ye transferde Zlatan engeli! 00:28
CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk finali! CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk finali! 00:28
Trabzonspor evinde Göztepe'ye 2 puan bıraktı! Trabzonspor evinde Göztepe'ye 2 puan bıraktı! 00:28
G.Saray'da şok! Gerideyken 10 kişi kaldı G.Saray'da şok! Gerideyken 10 kişi kaldı 00:28
Fırtına 10 kişi kaldı! İşte kırmızı kart pozisyonu Fırtına 10 kişi kaldı! İşte kırmızı kart pozisyonu 00:28