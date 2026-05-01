Süper Lig aşkına

1. Lig'e yükselen şampiyon Bursaspor, Süper Lig için kolları sıvadı. Başkan Enes Çelik, "Yaklaşık 1-1,5 aydır yoğun bir izleme (scouting) sürecimiz var. Şu anda kampa kadar önümüzde 2 aylık bir süremiz bulunuyor. Bu süre zarfında tüm transferlerimizi açıklayacağız" diye umut dağıttı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 06:50
2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak Trendyol 1. Lig'e adını yazdıran Bursaspor, vakit kaybetmeden Süper Lig hedefini gerçekleştirmek adına transfer çalışmalarına başladı. Başkan Enes Çelik, 1. Lig hazırlıkları ve transfer süreciyle ilgili merak edilen soruları yanıtlayarak yeşil-beyazlı camiaya net bir takvim verdi. Başkan Çelik, kampa kadar kadronun şekilleneceğini vurgulayarak, "Yaklaşık 1-1,5 aydır yoğun bir izleme (scouting) sürecimiz var. Şu anda kampa kadar önümüzde 2 aylık bir süremiz bulunuyor. Bu süre zarfında tüm transferlerimizi açıklayacağız. Geniş ve ciddi bir oyuncu havuzumuz var. İçlerinden Bursaspor'un şartlarına ve ruhuna en uygun isimleri kadromuza katacağız" dedi.

25 HAZİRAN'DA TRANSFERLER KAMPTA

Yeni sezonda Trendyol SÜPER Lig yolunda hata yapmak istemediklerini belirten Enes Çelik, transferleri kampa yetiştirmek için yoğun bir mesai harcadıklarının altını çizdi. Timsahlar'ın kampa tam kadro gitme hedefini yineleyen Bursaspor Başkanı Enes Çelik, yeşil-beyazlı taraftarların transferlerin ne zaman takıma katılacağına dair sordukları sorulara ise net bir tarih vererek, umut dağıttı. Çelik, "Haziran ayının 25'ine kadar bütün transferlerimiz takıma katılmış olacak. Yeni sezona, planladığımız güçlü kadroyla ve hazır bir şekilde girmek istiyoruz" diye konuştu.

