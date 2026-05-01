1’inci Lig'de final haftası

Trendyol 1. Lig'de son hafta, bugün yapılacak 4 maçla başlayacak.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 06:50
Trendyol Süper Lig'e doğrudan çıkacak ikinci ekip ile play-off'lara girecek takımlar, yarın oynanacak olan karşılaşmalarda belli olacak. Erzurumspor'un şampiyon olduğu ligin son haftasında Süper Lig'e doğrudan son bilet için 2 aday bulunuyor. Ligde 73'er puanı bulunan Esenler Erokspor ve Amed'den biri Süper Lig biletini almaya çalışacak. İki takım arasında puan eşitliği durumunda Diyarbakır temsilcisi, ikili averajla öne geçecek ve Süper Lig'e yükselecek. Esenler Erokspor, çıkabilmek için maçını kazanıp rakibinin puan kaybını bekleyecek.